السعودية اليوم / الفلبين تسجل زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا



مانيلا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين عن حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس

وسجلت وزارة الصحة في البلاد ما مجموعه 2434 حالة في الأيام الأخيرة، معظمها في العاصمة مانيلا، ما رفع عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 44 الفا و 250 حالة ، من بينهم 1297 حالة وفاة. وتعتبر الإصابات والوفيات في الفلبين من بين الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقال وزير الداخلية إدواردو أنو إن هناك احتمالًات بأن يفرض الاغلاق مرة أخرى على العاصمة إذا استمرت الزيادة في عدد الاصابات واكتظت المستشفيات مرة أخرى.

// انتهى //

07:28ت م

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مانيلا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الفلبين عن حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة حيث خففت الحكومة من قيود الحجر الصحي لإنعاش الاقتصاد.وسجلت وزارة الصحة في البلاد ما مجموعه 2434 حالة في الأيام الأخيرة، معظمها في العاصمة مانيلا، ما رفع عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 44 الفا و 250 حالة ، من بينهم 1297 حالة وفاة. وتعتبر الإصابات والوفيات في الفلبين من بين الأعلى في جنوب شرق آسيا.وقال وزير الداخلية إدواردو أنو إن هناك احتمالًات بأن يفرض الاغلاق مرة أخرى على العاصمة إذا استمرت الزيادة في عدد الاصابات واكتظت المستشفيات مرة أخرى.// انتهى //07:28ت م0012

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