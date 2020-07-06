السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الاسترالية تسجل اعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الوباء



كانبيرا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية في ال 24 ساعة الماضية 127 حالة اصابة جديدة بفيروس

هذا وتقرر إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارا من ليلة الثلاثاء ضمن جهود احتواء عدد الاصابات المرتفع وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال اندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.

// انتهى //

06:15ت م

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كانبيرا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسسجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية في ال 24 ساعة الماضية 127 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة اصابات يومية هي الاعلى منذ بدء الوباء.هذا وتقرر إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارا من ليلة الثلاثاء ضمن جهود احتواء عدد الاصابات المرتفع وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال اندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.// انتهى //06:15ت م0004

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