السعودية اليوم / الصين تسجل أربع حالات إصابة جديدة بكورونا



شنغهاي 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثا من الحالات الجديدة واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة .ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن سبع حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول الخامس من يوليو تموز بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83557 حالة .

// انتهى //

06:15ت م

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شنغهاي 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي في الخامس من يوليو تموز نزولا من ثماني حالات قبل يوم.وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثا من الحالات الجديدة واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة .ولا توجد حالات وفاة جديدة.وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن سبع حالات قبل يوم.وأضافت اللجنة أنه بحلول الخامس من يوليو تموز بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83557 حالة .// انتهى //06:15ت م0003

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