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قطار الرياض يعلن اسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض
بعد تصويت 160 ألف شخص
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الاسم الفائز في التصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض.
وأوضح المشروع في بيان مقتضب منتصف ليلة الاثنين، أنه بعد تصويت أكثر من 160 ألف مشارك؛ تم اختيار “درب” ليكون اسمًا لبطاقة شبكة النقل العام لمدينة الرياض، موجهاً الشكر لجميع المشاركين في التصويت.
وكان قطار الرياض” قد دعا الجميع للمشاركة في تصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض، من بين 4 أسماء مقترحة للبطاقة وهي “نجد، ودرب، وبرق، وطويق”.
ودعا مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، في وقت سابق، الجميع للمشاركة في تصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمنطقة الرياض.
وقال المشروع إنه تم اقتراح 4 أسماء للبطاقة وهي “نجد، ودرب، وبرق، وطويق”.
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