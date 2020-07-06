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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تستمر حتى السابعة من مساء اليوم
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة، الحناكية، العلا، المهد، بدر، ينبع، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى – حتى السابعة من مساء اليوم .
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية ، مكة المكرمة).
كما تشمل الحالة الجوية سماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
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