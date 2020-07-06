- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وتساقطاً للبرد بعدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وتساقطاً للبرد بعدة مناطق
على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عبدالعزيز الحصيني الخبير في الطقس والمناخ، هطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح بمناطق عدة، اليوم الاثنين.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وأجزاء من سلطنة عمان واليمن.
وتابع عبدالعزيز الحصيني أنه متوقع أيضًا هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وشرقها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ، الرياض ، الشرقية ، مكة المكرمة).
كما تشمل الحالة الجوية سماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
سحب رعدية ممطرة وموجة غبار على 9 مناطق
تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان
تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران
استمرار هطول الأمطار على 4 مناطقجديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وتساقطاً للبرد بعدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.