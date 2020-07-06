الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وتساقطاً للبرد بعدة مناطق

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني الخبير في الطقس والمناخ، هطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح بمناطق عدة، اليوم الاثنين.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وأجزاء من سلطنة عمان واليمن.

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وتابع عبدالعزيز الحصيني أنه متوقع أيضًا هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وشرقها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ، الرياض ، الشرقية ، مكة المكرمة).

كما تشمل الحالة الجوية سماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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