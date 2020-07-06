آخر أخبار حساب المواطن .. توضيح كيفية إضافة التابعين

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365، 4 خطوات رئيسية لإضافة التابعين غير المستفيدين من الدعم إلى حساب رب الأسرة.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة عبر “تويتر”، أنه بإمكان رب الأسرة إضافة تابع له عن طريق حسابه من خلال

– الدخول على التطبيق

– اختيار ( تفاصيل الطلب ـ بيانات التابعين)

– إضافة التابعين

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– الضغط على أيقونة حفظ

وعن كيفية تحديث بيانات الشخص غير المستقل، أوضح البرنامج، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوج، أو في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.

تعليق التسجيل

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

حالات الدفعات:

كما سلط حساب متابعات الخليج 365 الضوء على حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة هنا.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه بموقع تويتر، مساء أمس الأحد، أن هناك 5 حالات للدفع منها “لا توجد” وهي تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

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