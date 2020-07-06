كارثة جديدة تضرب الصين.. تحوّل الطاعون الدملي إلى مستوى الخطر الثالث

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد.

وقالت السلطات الطبية في مدينة بيان-نور إنها أعلنت مستوى الخطورة الثالث لانتشار المرض.

Advertisements

وتم أمس رصد مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفش محتملة.

وأضافت اللجنة أن المريض يخضع الآن للعلاج والعزل، وتم تقييم حالته على أنها مستقرة”.

وأول أمس تم نقل رجل مشتبه بإصابته بالطاعون الدملي إلى المستشفى. بعد ذلك، تم الإعلان عن المستوى الثالث من التحذير الوبائي في هوشون (وحدة إدارية إقليمية في منغوليا الداخلية) في أوراد-تشونغكي في مدينة بيان نور، وفق “روسيا اليوم”.

ووفقًا للسلطات، هناك خطر من انتشار المرض بين سكان المدينة، وأعطت توصيات بعدم اصطياد وتناول الحيوانات البرية، وفي حالة الشك يجب الإبلاغ عنها على الفور.

المزيد

جديد الأخبار