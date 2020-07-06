، "التجارة" تُشهّر بتموينات عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهّرت وزارة التجارة بوكيل تموينات للمواد الغذائية بمحافظة المجمعة؛ إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية؛ وهو ما يُعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تُشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة