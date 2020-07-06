، أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: هطولات متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد أمطار