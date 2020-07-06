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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.
وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد أمطار
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 08:36 AM
قال: هطولات متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.
وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.
، أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين ،
المصدر : الخليج 365
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