- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية في الـ24 ساعة الماضية 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة إصابات يومية هي الأعلى منذ بدء الوباء.
هذا وقد تقرر إغلاق الحدود بين ولايتيْ فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، ضِمن جهود احتواء عدد الإصابات المرتفع؛ وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان، ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.فيروس كورونا الجديد
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 08:33 AM
127 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضيةولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية في الـ24 ساعة الماضية 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة إصابات يومية هي الأعلى منذ بدء الوباء.
هذا وقد تقرر إغلاق الحدود بين ولايتيْ فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، ضِمن جهود احتواء عدد الإصابات المرتفع؛ وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان، ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.
، ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.