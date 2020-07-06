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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - 127 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية في الـ24 ساعة الماضية 127 حالة إصابة جديدة بفيروس في حصيلة إصابات يومية هي الأعلى منذ بدء الوباء.

هذا وقد تقرر إغلاق الحدود بين ولايتيْ فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، ضِمن جهود احتواء عدد الإصابات المرتفع؛ وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان، ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.فيروس كورونا الجديد

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 08:33 AM

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127 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية في الـ24 ساعة الماضية 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة إصابات يومية هي الأعلى منذ بدء الوباء.

هذا وقد تقرر إغلاق الحدود بين ولايتيْ فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، ضِمن جهود احتواء عدد الإصابات المرتفع؛ وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان، ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.

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، ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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