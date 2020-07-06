شكرا لمتابعة خبر عن القضاء ينتصر لمواطنة بثبوت ولايتها على أطفالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

في جلسة عقدت عن بعد، قررت الدائرة الثانية بالمحكمة العامة في تيماء، الحكم لصالح سيدة بثبوت حقها في الولاية على أطفالها.

وشارك في الجلسة صاحبة الطلب بإثبات حقها في الولاية على أطفال قاصرين سنًا، واثنين من المزكين في تبوك.