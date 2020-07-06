شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الموارد البشرية " بشأن التغيير في إجازة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود تغييرات في إجازة عيد الأضحى، بعد خفض أعداد الحجاج هذا العام.
وتبدأ إجازة عيد الأضحى في اليوم الخامس من ذي الحجة، وتنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من " الموارد البشرية " بشأن التغيير في إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.