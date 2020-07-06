شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الموارد البشرية " بشأن التغيير في إجازة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود تغييرات في إجازة عيد الأضحى، بعد خفض أعداد الحجاج هذا العام.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى في اليوم الخامس من ذي الحجة، وتنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر ذاته.