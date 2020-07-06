يحسن الذاكرة ويعيد الشباب ويمنع تطور السرطان.. الكشف عن طعام يمدك بفوائد مذهلة!

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أعلن طبيب روسي في معهد بحوث سمارة لأغذية الحمية والعلاج الغذائي، ميخائيل غينزبورغ، أنه يمكن للبازلاء منع تطور السرطان وتقوية العظام بشكل ملحوظ.
ووفقا للخبير، فإن لهذه البقوليات تأثيرا على إعادة الشباب، وفقدان الوزن وتحسين الذاكرة.
البروتين والسيليكون
وبحسب موقع “سبوتنيك”، قال الخبير لقناة “روسيا 1” إن البازلاء تحتوي على الكثير من البروتين والسيليكون. هذه المكونات مهمة للغاية في عمليات تجديد البشرة وتقوية العظام والأربطة والمفاصل.
وأضاف اختصاصي التغذية أن جميع البقوليات، والبازلاء ليست استثناء، تحتوي على حمض النيكوتينيك. أظهرت هذه المادة خصائص مضادة للالتهابات وتحمي جدران الأوعية الدموية من تصلب الشرايين والأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر.
منع نمو الخلايا السرطانية
كما أن تناول البازلاء بانتظام، يساعد على منع نمو الخلايا السرطانية. تحسن البازلاء أيضًا الذاكرة، واحتواؤها على فيتامين B1، يجعل لها تأثير مفيد على الدماغ والجهاز العصبي المركزي بأكمله.
ولفت اختصاصي التغذية الانتباه إلى أنه ليس فقط البازلاء مفيدة، ولكن أيضًا قشرتها، إذ أنها غنية بحمض الأسكوربيك والألياف الغذائية، وبالتالي يمكن تناولها. سيساعد ذلك على تنظيم مستويات السكر في الدم ويساهم في فقدان الوزن.
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