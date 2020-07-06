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أعلن المرصد الوطني للعمل اليوم ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 20.37 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2020 لتسجل النسبة الأعلى منذ 2016.

وقال المرصد خلال تقريره أن الشرقية حققت المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 24.01 في المائة ثم الرياض بنسبة 20.72 في المائة تليها مكة المكرمة بـ 20.46 في المائة ثم المدينة المنورة بـ 18.14 في المائة وخامسا عسير بمعدل 15.98 في المائة.

وبين أن أنشطة المال والتأمين كانت أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقا للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01 في المائة تلتها أنشطة المنظمات الدولية بنسبة 70.71 في المائة والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 61.95 في المائة فالتعليم بمعدل 52.86 في المائة ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 48.81 في المائة.

وبحسب المرصد فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الإجتماعية خلال الربع الأول من هذا العام 1,712,571 مشتركا بلغ نسبة الذكور منهم 66.78 في المائة والإناث 33.22 في المائة.





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كانت هذه تفاصيل خبر التوطين في القطاع الخاص يرتفع إلى 20.4 % في الربع الأول .. الأعلى منذ 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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