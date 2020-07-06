دعم مستشفيات حفر الباطن بـ12 طبيبًا بمختلف التخصصات الطبية

دعمت صحة حفر الباطن مستشفياتها بعدد 12 طبيبًا من الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين، والتي تسهم في دعم مستشفيات المحافظة بالتخصصات المطلوبة بحسب الاحتياج لسد النقص وتحقيق الاستفادة العلاجية المثلى للمرضى والمراجعين.

وشملت التخصصات الطبية التي تم دعمها «القلب وجراحة المخ والأعصاب، والتخدير، وطب وجراحة العيون، والجراحة العامة، وعلاج وجراحة اللثة، وجراحة الوجه والفكين، والعلاج التحفظي، والأطفال».

من جهته، قدم مدير صحة حفر الباطن ناصر بن راشد الصافي شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ما يناله القطاع الصحي بحفر الباطن من دعم واهتمام منه؛ لتطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى.