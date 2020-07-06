7 ضوابط وقائية بموسم حج هذا العام تشملها البروتوكولات الصحية

أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، التفاصيل الكاملة للبروتوكولات الصحية المتعلقة بموسم حج هذا العام والمقام بأعداد محدودة؛ حرصًا من المملكة العربية السعودية، على حماية الحجاج، ضمن التدابير الوقائية السارية بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وشملت البروتوكولات الصحية، مقدمي الخدمة، والعمائر السكنية وأماكن الطعام والحافلات وعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات والحرم المكي. فيما أبرزت الجانب التوعوي، وذلك بالنص على، «نشر الملصقات التوعوية في جميع المداخل والأماكن البارزة وأن تكون مكتوبة بلغات مختلفة، وتتضمن طرق انتشار المرض والوقاية منه، والتوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية، والتوعية باتباع آداب العطاس والسعال باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها، أو استخدام المرفق بثني الذراع». فضلًا عن نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي بطريقة صحيحة بين القائمين على مسار الحج والموظفين والحجاج.

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ودعت البروتكولات إلى وضع لوحة تتضمن بيانًا بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها، وإنشاء قنوات تواصل للإبلاغ عن أي خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات، وذلك للعمل على تجنبها، ويكون المسؤول عنها أحد الموظفين، وتدريب مسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، وتكليف مراقب صحي للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإرشادات ومتابعة الوضع الصحي للحجاج، وإجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض كوفيد 19 لجميع الموظفين والقائمين على مسار الحج.

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