أخبار السعودية.. «الجوازات» تكشف عن تمديد تأشيرات الوافدين.. و«الصحة» تكشف خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث كشفت المديرية العامة للجوازات عن تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للوافدين لمدة 3 شهور دون مقابل، كما أعلنت إمارة مكة المكرمة، البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441هـ، وإلى التفاصيل:

«الجوازات»: تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للوافدين لمدة 3 شهور دون مقابل

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، صدور الموافقة الكريمة على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

أكثر من 750 ألف مسافر عبروا مطارات المملكة خلال استئناف الرحلات الداخلية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة العربية السعودية، التي انطلقت الأحد 31 مايو الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية.

بالشراكة مع «جوجل».. وزارة التعليم تنظم هاكثون للشركات الناشئة لمواجهة فيروس كورونا

تنظّم وزارة التعليم، بالتعاون مع شركة تيك ستارز «Techstars»، وبالشراكة مع «جوجل»، تحدي الشركات الناشئة «هاكثون»؛ لنتحد لمواجهة «كوفيد 19» ولننهض بعدها، التي ستُقام على مدى ثلاثة أيام من 18-20 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 9-11 يوليو 2020 م، وتستهدف استقطاب أكثر من 500 من المبدعين والمبدعات، ورواد الأعمال من مناطق المملكة كافة؛ لتمكينهم من تبادل الأفكار المبتكرة وإيجاد حلول فعالة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

منها منع لمس الكعبة والحجر الأسود.. الضوابط والبروتوكولات الصحية لحج هذا العام

أعلنت إمارة مكة المكرمة، البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441هـ، والتي تشمل مقدمي الخدمة، والعمائر السكنية وأماكن الطعام والحافلات وعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات والحرم المكي.

بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مدن المملكة

أعلنت وزارة الصحة، خريطة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 332 حالة، وتلتها الطائف بتسجيل 271 حالة، وحلّت بعدها خميس مشيط بـ242 حالة، كما تم تسجيل 230 حالة في مكة المكرمة، 206 في الدمام، 177 في أبها، 159 في المدينة المنورة، 149 في جدة، 114 في بريدة، 113 في محايل، 111 في القطيف، 85 في حفر الباطن، 70 في الخبر، 68 في الخرج.

متحدث الصحة: وصلنا لمرحلة التحكم في انتشار فيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلن العبد العالي، تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1980 حالة تعافٍ، فيما بلغت الوفيات الجديدة 58، وسجلت الرياض 332 إصابة جديدة، والطائف 271، وخميس مشيط 242، ومكة المكرمة 230.

«التقاعد»: أكثر من 6 مليارات ريال إجمالي المعاشات المصروفة لشهر يونيو

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن معاشات التقاعد لشهر يونيو الماضي بلغت 6 مليارات وثمانمئة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لنحو مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد، وفي إطار خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر يونيو، أصدرت المؤسسة أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش، وأكثر من 9 آلاف بطاقة تقاعدية إلكترونية، وبلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر يونيو أكثر من 10 آلاف تحميل.

القبض على مواطنين تورّطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية بالشرقية

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مُرتكبيها، أسفرت عن القبض على «مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر»، تورّطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما يقارب 12 ألف ريال، وسرقة 8 مركبات، ضُبطت 3 منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

«الزكاة والدخل» تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهرَي مارس ويونيو

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وكذلك عن شهر مارس الماضي لعملاء الهيئة المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع، وذلك في موعد أقصاه الجمعة 10 يوليو الجاري.

شاهد.. الجمارك تحبط تهريب مليوني حبة كبتاجون في «دعاسات بلاستيكية» بميناء جدة

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع السلطات المعنيّة بجمرك ميناء جدة الإسلامي، أكثر من مليوني حبة «كبتاجون»، كانت مُخبّأة ضمن إرسالية تحتوي على «دعاسات بلاستيكية».

المدينة المنورة.. «الكمامة» تنقذ أسرة من عدوى فيروس كورونا

أسهم الالتزام بارتداء الكمامة في إنقاذ أم وابنها بالمدينة المنورة، من انتقال عدوى فيروس «كورونا المستجد» إليهما عبر سائق العائلة المصاب بالجائحة.

«حساب المواطن»: 4 خطوات لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة

حدّد برنامج «حساب المواطن»، 4 خطوات لإضافة التابعين غير المستفيدين من الدعم إلى حساب رب الأسرة.

وأفاد البرنامج، أنه بإمكان رب الأسرة إضافة تابع له عن طريق حسابه من خلال الدخول على التطبيق واختيار (تفاصيل الطلب ـ بيانات التابعين)، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة «حفظ».

الأرصاد تعلن «طقس الإثنين»: سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على 3 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية لليوم الإثنين، مشيرة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على (3) مناطق.

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