الجوازات ترد على أسئلة المقيمين حول تأشيرات الخروج والعودة

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، المستمرة لتخفيف آثار جائحة كورونا، واتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.

وشملت الموافقة الكريمة، تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

وجاء كذلك في الأمر السامي الموافقة على ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تُستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. وأيضًا ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

بدورها تابعت المديرية العامة للجوازات ومنصة أبشر الرد على أبرز أسئلة واستفسارات المقيمين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

موعد استئناف آلية تمديد الخروج والعودة

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن آلية استئناف تمديد تأشيرة الخروج والعودة في حال كان المستفيد خارج المملكة، سيتم إعلانها بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.

وجاء في رد المديرية العامة للجوازات، عبر «تويتر»، على عدد من المقيمين في الخارج ممن انتهت تأشيرات الخروج والعودة الخاصة بهم ويستفسرون عن إمكانية العودة عند فتح الرحلات الدولية، بأنه ليس هناك عودة للمقيمين الذين غادروا المملكة إلا بعد انتهاء جائحة كورونا وبموجب حصولهم على تأشيرة دخول سارية المفعول.

متطلبات الحصول على تأشيرة الخروج

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك عددًا من المتطلبات الواجب إتمامها للحصول على تأشيرة الخروج وتتمثل في :

- بيع الـ(مركبة السيارة المسجلة بسجلك لتتمكن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي.

- تجديد جواز السفر حال انتهائه قبل الشروع بطلب تأشيرة الخروج النهائي.

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- تسديد كل الغرامات والمخالفات (إن وجدت) حتى يكون السجل خاليًا من المخالفات المرورية.

مطارات المغادرة ضمن مبادرة «عودة»

حددت المديرية العامة للجوازات، المطارات التي ستقوم من خلالها بإنهاء إجراءات مغادرة المستفيدين من مبادرة «عودة».

وأوضحت أن مغادرة رحلات المستفيدين من «مبادرة عودة»، ستكون عبر إدارات الجوازات، بالتعاون مع كل الجهات المعنية في المطارات التالية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض– مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة– مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة – مطار الملك فهد الدولي بالدمام).

«هوية مقيم» شرط لإصدار تأشيرة الخروج

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار هوية مقيم شرط لإصدار تأشيرة الخروج.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- أنه «حال مرور 90 يومًا، يلزم إصدار هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة».

جاء ذلك ردًّا على استفسار من مقيم، ذكر فيه أنه يعمل بإحدى الشركات بالمملكة منذ سنة، وحتى الآن لم يتم إصدار هوية مقيم له، ويريد الخروج النهائي، متسائلًا عن مدى التخريج دون إصدار هوية مقيم.

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