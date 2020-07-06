استشاري يعدد أسباب ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا.. ويحذر من «الشعور بالأمان» حياله

عدَّد استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، والتي ترتبط بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من عدمه.

وقال «باهبري» بمداخلة لـ«الإخبارية»، إن العامل الأهم في مواجهة الفيروس في أنحاء المملكة كافة، هو التعلم من الدروس المستفادة، مشيرًا إلى أن شعور الناس بالأمان من الفيروس والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بأي منطقة؛ يؤدي إلى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

واستدل استشاري الأمراض المعدية، بتراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الرياض، بعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أثبتت فاعليتها على مستوى العالم وفق الدراسات العلمية التي أجريت بهذا الشأن، مشددًا على أهمية التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغسيل اليدين.

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وكشفت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 209509، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1980، ما يرفع الإجمالي 145236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1916 حالة، بعد تسجيل 58 حالة.

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