«حساب المواطن»: 4 خطوات لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة

حدّد برنامج «حساب المواطن»، اليوم الأحد، 4 خطوات لإضافة التابعين غير المستفيدين من الدعم إلى حساب رب الأسرة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر» أفاد البرنامج، أنه بإمكان رب الأسرة إضافة تابع له عن طريق حسابه من خلال الدخول على التطبيق واختيار ( تفاصيل الطلب ـ بيانات التابعين)، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة «حفظ».

جاء ذلك في رد للبرنامج على سؤال يقول «كيف أسجل نفسي كتابع؟».

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وعن كيفية تحديث بيانات الشخص غير المستقل، أوضح البرنامج، أنه «في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوج، أو في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية».

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