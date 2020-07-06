السعودية اليوم / "الغذاء والدواء الأمريكية" تدعو إلى خطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة



واشنطن 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

دعا رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، اليوم إلى اتخاذ خطوات عاجلة والإلتزام بإرشادات السلامة لوقف التفشي الوبائي لفيروس

ووصف ستيفن هان، وهو عضو من أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكوفيد-19 التي تشهدها الولايات المتحدة بأنها تشكل "مشكلة خطيرة ".

وقال هان خلال لقائه مع شبكة سي.ان.ان. الأمريكية: "علينا التحرك لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) وفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19".

//انتهى//

02:39ت م

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واشنطن 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسدعا رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، اليوم إلى اتخاذ خطوات عاجلة والإلتزام بإرشادات السلامة لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.ووصف ستيفن هان، وهو عضو من أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكوفيد-19 التي تشهدها الولايات المتحدة بأنها تشكل "مشكلة خطيرة ".وقال هان خلال لقائه مع شبكة سي.ان.ان. الأمريكية: "علينا التحرك لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) وفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19".//انتهى//02:39ت م0273

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