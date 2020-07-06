شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ، الرياض ، الشرقية ، مكة المكرمة) . و سماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.