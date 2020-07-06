شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير عن شكوى مواطن من ارتفاع الأسعار: رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):علق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على شكوى المواطن سلطان المرواني، من ارتفاع الأسعار بأحد المقاهي في أبها.
وقال الأمير تركي بن طلال: " أهلا وسهلا فيك يا سلطان، تشرفت بوجودك معنا اليوم، كان لك مداخلة طيبة نبهتنا لبعض الأمور التي انطلقت من حبك وغيرتك الوطنية، بحثنا عنك واستدعيناك وشكرناك " .
وأضاف: " رحم الله أمريء أهدى لنا عيوبنا، إذا جاءت النصيحة صادقة ومن القلب بتفيدنا " .
وكان المواطن سلطان المرواني قد نشر مقطع فيديو، أوضح خلاله أنه تفاجأ بعامل المقهى يبلغه بأن الحد الأدنى لكل فرد 50 ريالا، ما يعني أنه سيدفع 400 ريال لـ 8 أفراد من أجل القهوة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير عن شكوى مواطن من ارتفاع الأسعار: رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.