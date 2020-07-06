شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير عن شكوى مواطن من ارتفاع الأسعار: رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

علق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على شكوى المواطن سلطان المرواني، من ارتفاع الأسعار بأحد المقاهي في أبها.

وقال الأمير تركي بن طلال: " أهلا وسهلا فيك يا سلطان، تشرفت بوجودك معنا اليوم، كان لك مداخلة طيبة نبهتنا لبعض الأمور التي انطلقت من حبك وغيرتك الوطنية، بحثنا عنك واستدعيناك وشكرناك " .

وأضاف: " رحم الله أمريء أهدى لنا عيوبنا، إذا جاءت النصيحة صادقة ومن القلب بتفيدنا " .

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وكان المواطن سلطان المرواني قد نشر مقطع فيديو، أوضح خلاله أنه تفاجأ بعامل المقهى يبلغه بأن الحد الأدنى لكل فرد 50 ريالا، ما يعني أنه سيدفع 400 ريال لـ 8 أفراد من أجل القهوة فقط.