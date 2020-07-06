وقاية: كورونا لاينتقل بالرضاعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها " وقاية " ، أن الأم المصابة بفيروس كورونا تستطيع إرضاع طفلها لأن الفيروس لاينتقل بالحليب أو بالرضاعة. أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها " وقاية " ، أن الأم المصابة بفيروس كورونا تستطيع إرضاع طفلها لأن الفيروس لاينتقل بالحليب أو بالرضاعة. وكانت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق قد شددت على أهمية إرضاع الأمهات لأطفالهن بصورة طبيعية حتى لو كان هناك اشتباه في إصابتهن بالفيروس أو كانت الإصابة مؤكدة. Advertisements وأكدت المنظمة أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لانتقال كوفيد-19.

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