شكرا لمتابعة خبر عن صاحب منشأة يتهم " صدى " بالتواطؤ بعد رصدها تخزين مواد غذائية بطريقة غير آمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

رصدت كاميرا " صدى " أحد المواقع يقوم بتخزين مواد غذائية واستهلاكية بطريقة غير آمنة، في خميس مشيط.

وتم رصد رافعة تحمل بعض المواد من إحدى مستودعات المحلات التجارية متجهاً بها إلى أحد مقرات السكن بجوار تلك المستودعات.

وعُثر على عدد من المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية محفوظة ومخزنة بطريقة غير صحيحة، في ممر العمارة السكنية، دون مبالاة للاجراءات الخاصة بالتخزين وشروط السلامة والغذاء.

وحدث الأمر بوجود مشرفي الموقع وصاحبه مستغلين عتمة الليل للتخزين المخالف وانشغال البلدية ومراقبيها في مواقع اخري.

وفي الوقت الذي حرصت " صدى " على توثيق المخالفات والأخطار للحفاظ على سلامة المواطنين من عبث المخالفين الغير مبالين لافعالهم، أقدم صحاب الموقع باتهام الصحيفة بالتواطؤ مع جهات اخرى لتشويه سمعته.

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