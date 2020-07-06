شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 4ْ8 درجة ... موجة حارة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم من موجة حارة على المنطقة الشرقية، يصاحبها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48°​ أو أكثر مع نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه محافظات: (الأحساء - الجبيل - الخبر - الخفجي - الدمام - العديد - القطيف - النعيرية - بقيق - رأس تنورة).وأوضحت الأرصاد أن الحالة تبدأ من 7 صباحا وتنتهي في 6 مساء.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

وتكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.