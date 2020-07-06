، الباحة.. قِبلة السياحة الصيفية بالسعودية.. هنا ثاني أطول مسار بآسيا ومشروع "الانزلاق الحر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدسة "الخليج 365" تتجول في منتزهات "رغدان" و"حديقة الأمير حسام"

تعد مدينة الباحة من أهم مصايف المملكة، حيث تستقبل فصل الصيف بحلتها الخضراء، كما تتمتع بالكثير من أماكن الجذب السياحي.

وتتميز الباحة بمنتزهاتها، وغاباتها الخضراء، واعتدال طقسها في فصل الصيف، وقراها القديمة، ومدرجاتها الزراعية، بالإضافة إلى الكثير من المواقع السياحية والتاريخية.

عدسة "الخليج 365" تجولت في منتزه غابة رغدان، والذي يعد من أهم وجهات السياحة في السعودية عامة، والسياحة في الباحة بشكل خاص، إذ يمتاز بمناظره الطبيعية الخلابة، ويضم مرافق خدمية متنوعة. كما يضم مشروع الانزلاق الحُر، وهو ثاني أطول مسار في آسيا والشرق الأوسط.



كما زارت "الخليج 365" حديقة الأمير حسام بن سعود التي تمنح الزوار أجمل إطلالة على المدينة، فهي منتجع سياحي يمتد على مساحة شاسعة، وبها الكثير من المرافق الخدمية.