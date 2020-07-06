الأرصاد تعلن «طقس الإثنين»: سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على 3 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، مشيرة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على (3) مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة، أن «تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير والباحة)».

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، غربية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 14ـ 38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين: