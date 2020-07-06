السعودية اليوم / مؤسسة طبية كبرى في استراليا تدعو إلى وقف مؤقت لتخفيف قيود وباء كورونا



كانبيرا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

طلبت الجمعية الطبية الأسترالية من الحكومة الفيدرالية وقف مؤقت لتخفيف قيود وباء

وقال الجمعية التي تعتبر من كبرى المؤسسات الطبية في استراليا في بيان "الارتفاع بعدد حالات الاصابة الجديدة في ولاية فيكتوريا يعتبر بمثابة جرس انذار بأن المعركة ضد وباء كورونا لم تنته بعد".

هذا وسجلت استراليا في ال 24 ساعة الماضية 94 اصابة جديدة بفيروس كورونا, وبذلك يصل إجمالي الإصابات الى 8449 اصابة تعافى منها 7399 شخصا وعدد الوفيات مايزال مستقرا عند 104 حالات وفاة.

// انتهى //

02:41ت م

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كانبيرا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسطلبت الجمعية الطبية الأسترالية من الحكومة الفيدرالية وقف مؤقت لتخفيف قيود وباء كورونا في جميع أنحاء استراليا بعد الزيادة المقلقة في عدد الإصابات بالفيروس في ولاية فيكتوريا.وقال الجمعية التي تعتبر من كبرى المؤسسات الطبية في استراليا في بيان "الارتفاع بعدد حالات الاصابة الجديدة في ولاية فيكتوريا يعتبر بمثابة جرس انذار بأن المعركة ضد وباء كورونا لم تنته بعد".هذا وسجلت استراليا في ال 24 ساعة الماضية 94 اصابة جديدة بفيروس كورونا, وبذلك يصل إجمالي الإصابات الى 8449 اصابة تعافى منها 7399 شخصا وعدد الوفيات مايزال مستقرا عند 104 حالات وفاة.// انتهى //02:41ت م0275

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