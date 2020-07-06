

كيغالي 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الرواندية أن البلاد ستستأنف الرحلات التجارية في الأول من أغسطس، والتي تم تعليقها منذ 20 مارس الماضي، في مسعى لوقف انتشار كوفيد-19 في البلاد.

وأفاد بيان لوزارة البنية التحتية في رواندا أن عمليات المطار ستلتزم بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الصحة، وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، لضمان سلامة وصحة المسافرين وسط الوباء.

واضاف انه سيطلب من جميع المسافرين، بما في ذلك المسافرون العابرون، تقديم إثبات لنتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19، تم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل الوصول، من مختبر معتمد،وأنه يتعين على المسافرين الذين يدخلون رواندا الخضوع لاختبار ثان والإقامة في فنادق محددة على نفقتهم الخاصة قبل تسليم النتيجة.

// انتهى //

02:31ت م

0272





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رواندا تستأنف الرحلات الجوية التجارية خلال الشهر القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.