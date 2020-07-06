شكرا لقرائتكم خبر عن 4988 متر سجاد فاخر لمسجد قباء والان نبدء بالتفاصيل

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، أمس، أعمال فرش مسجد قباء بالسجاد الفاخر ضمن مبادرة عمارة المساجد التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم 11 ألف جامع ومسجد ومرافقها بمناطق المملكة، ومن بينها 1000 مسجد وجامع بمنطقة المدينة المنورة، وذلك في إطار الجهود الرامية للعناية بالمساجد.

وبلغت كمية فرش المسجد 4988 مترا مربعا، وغُطّي المسجد والساحات بالسجاد الفاخر عبر إحدى الشركات الوطنية بتكلفة 847.960 ريالا.

وتأتي أعمال فرش المساجد ضمن المسارات الثلاثة للمبادرة التي أبرمتها وزارة الشؤون الإسلامية مع الهيئة العامة للأوقاف، التي تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف، في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والهيئة لخدمة بيوت الله، وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد فيما خصصت له، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في بيوت الله، وتوفير سبل أداء الشعائر بسكينة وطمأنينة.