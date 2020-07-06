شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب الأهالي على طاولة فريق مشاريع ضاحية الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

كشف عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام رئيس فريق متابعة مشاريع ضاحية الملك فهد، فالح الدوسري لـ«اليوم»، عن تخصيص الاجتماع الثاني لفريق متابعة مشاريع الضاحية، للقاء ممثلين عن الأهالي؛ للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، ورصد المعوقات التي تواجههم، والعمل على حلها، وفق الإمكانات المتاحة، من خلال جهود الفريق، الذي انطلقت فكرته من المجلس البلدي لحاضرة الدمام، بهدف التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات وتذليل كافة العقبات التي فاقمت معاناتهم خلال الفترة الماضية.

متابعة المشروعات

وأشار إلى أن ذلك الاجتماع يأتي بالتوازي مع متابعة المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بواسطة أمانة المنطقة الشرقية، وشركة المياه الوطنية، والمتمثلة بالطرق، وتصريف مياه الأمطار، ومحطات وخطوط الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية، التي حققت نسبا متقدمة من الإنجاز.

تشكيل الفريق

وقال الدوسري إن الفريق الذي يضم أمانة المنطقة الشرقية، والمجلس البلدي لحاضرة الدمام، وإدارة خدمات المياه، عقد اجتماعه الأول برئاسة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، بحضور عضوي المجلس البلدي م. عبدالرحمن الحمين، ومحمد آل دايل، ورئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية م. حمدي الشراري، ومدير عام التشغيل والصيانة بالأمانة م. شافي الخالدي، ورئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، ومديري الإدارات ذات العلاقة بالأمانة.

تصاعد ملموس

وناقش الاجتماع سير أعمال المشاريع الجاري تنفيذها بالضاحية، واستمع لشرح من رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية م. حمدي الشراري، حول سير العمل في مشروع الخدمات البيئية «الصرف الصحي» بالحي الذي يشهد تصاعدا ملموسا في أطوال الشبكات التي تم تنفيذها وتجاوزت 110 كيلو مترات طولية، إضافة لأرقام الإنجاز التي ما زالت تتنامى تنفيذيا، بنسب وصلت إلى 72 % في الحي الأول، و60 % بالحي الثالث، و40 % بالحي السادس، فيما بلغت بحي الفرسان 80 %.

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نسب الإنجاز

وأضاف أن الفريق اطلع على عرض مرئي، قدمه المدير العام للإشراف بالأمانة م. ماجد القرشي، حول سير أعمال المشروعات الجارية والمستقبلية؛ لاستكمال البنية التحتية، وأنه سيتم الانتهاء من إحدى محطات تصريف مياه الأمطار خلال الربع الأول من العام 2021، التي ستخدم الحي الثاني وجزءا من الحيين الخامس والسادس، وكذا إنجاز مشروع تصريف مياه الأمطار في المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد والمتوقع انتهاؤه خلال العام الجاري بنسبة 90 %، فيما حققت الأمانة 99 % من نسبة الإنجاز بالمرحلة الثانية والتي كانت فترة الانتهاء المتوقعة لها الربع الثالث من العام الجاري.

المرحلة الثالثة

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة، التي تم جدولة تاريخ الانتهاء المتوقع لها بنهاية الربع الرابع من 2020، تم إنجاز 52.2 % من المشروع، بينما بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الرابعة 63.25 %، والتي تم جدولة تاريخ الانتهاء من مشروعها بنهاية الربع الأول من 2021 المقبل.

توجيهات ومتابعة

وأشاد عضو المجلس البلدي ورئيس فريق متابعة مشاريع ضاحية الملك فهد فالح الدوسري، بالتعاون بين الأمانة والمجلس البلدي في كل ما يخدم تطوير المنطقة ومتابعة مشاريعها، بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبإشراف من أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، مؤكدًا أن ثمرة هذا التعاون إنجاز هذه المشاريع بين الأمانة والمجلس وكافة القطاعات الخدمية، وأهمية اللقاءات المستمرة مع المواطنين والاجتماع بهم لتلمّس احتياجاتهم وتلبيتها بحسب الإمكانيات المتاحة.