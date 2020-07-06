شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «غزالي» بذكرى استقلال جمهورية القمر والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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