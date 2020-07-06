شكرا لقرائتكم خبر عن نقل «التصفيات القضائية» من محاكم التنفيذ لمركز «إنفاذ» والان نبدء بالتفاصيل
وبموجب الاتفاقية سيمكن المركز المرخصين من القطاع الخاص من الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية لقضايا التنفيذ تحت إشراف المركز، حيث يتم حاليا استقبال طلبات التسجيل من المكاتب المرخصة والمحاسبة القانونية والمحاماة والتقييم والاستشارات الهندسية والحراسة القضائية وإدارة الأملاك والخزانة والتسويق ووكلاء البيع من خلال الموقع الإلكتروني (infath.sa)، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وسيعمل المركز على طرح كراسات التصفيات القضائية على المسجلين من مزودي الخدمة بشكل يتناسب مع خبرات كل منشأة وطبيعة الأصول المراد تصفيتها. مما يذكر أن المركز قام بتطوير منصة تعاملاته الإلكترونية، واستقطاب شريحة متنوعة من مزودي الخدمة، وتصفية أول مشروع تجريبي أسند إلى المركز خلال شهر رمضان الماضي من قبل القطاع الخاص.
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