شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام 1506 يمنيين في حجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020، في قسم التسجيل والفرز 353 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 92 شخصًا، وعيادة التنويم 38 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 353 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 345 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، فيما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

من جهة أخرى واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020 في قسم الطوارئ 4 مستفيدين، وعيادة الباطنية 98 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 70 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى. كما صرفت الأدوية لـ 104 أفراد، واستقبل قسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 40 مريضًا، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.