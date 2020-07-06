شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دورا وظيفيا في «إطار» كوادر الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني «سيوف» الذي يعنى بأعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة ويحدد الفئات ومجالات التخصص والأدوار الوظيفية الخاصة بها.

ويشتمل الإطار على 40 دورا وظيفيا موزعة على 12 مجال تخصص و5 فئات وظيفية، ويعرف كل دور وظيفي بوصف يشمل المهام المطلوب أداؤها ضمن هذا الدور، وقائمة بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة لأداء تلك المهام.

ويعرف هذا الإطار الأدوار الوظيفية في كل فئة، وما يرتبط بها من مهام وما تتطلبه من معارف ومهارات وقدرات، إذ تم إعداد هذا الإطار بناء على أفضل الممارسات الدولية، وبما يتوافق مع طبيعة الاحتياج الوظيفي لأعمال الأمن السيبراني في المملكة.

ويأتي إصدار الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني «سيوف» ضمن جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.