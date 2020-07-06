شكرا لقرائتكم خبر عن 756 ألف مسافر عبروا مطارات المملكة بالرحلات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة، ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية.
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