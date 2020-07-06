شكرا لقرائتكم خبر عن 756 ألف مسافر عبروا مطارات المملكة بالرحلات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال المدة من 31 مايو وحتى 30 يونيو 756 ألفًا و644 مسافرًا غادروا عبر 9 آلاف و758 رحلة من مطارات المملكة، بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، والتي انطلقت الأحد 31 مايو الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة، ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية.