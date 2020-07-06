شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المكلف لـ «كتاب الرأي»: مسؤوليتكم كبيرة في تثقيف المجتمع والان نبدء بالتفاصيل
وتحدث وزير الإعلام المكلف خلال اجتماعه بالكُتّاب والكاتبات عبر الاتصال المرئي، عن المتغيّرات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في جميع مناحي الحياة، ونبّه إلى أهمية الدور والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الكتاب الصحفيين من الجنسين في تثقيف المجتمع والارتقاء بوعيه، ومعالجة القضايا التي تهم القارئ، مع الالتزام بالنقد الموضوعي البنّاء والهادف إلى المصلحة العامة.
وخلص الاجتماع إلى أهمية تشكيل فرق عمل تشاركية من الكُتّاب والكاتبات مع وزارة الإعلام للعمل على مسارات مختلفة، تشتمل على وضع الإستراتيجيات وخطط تطوير الأداء، وتقديم الأفكار الإبداعية، وتفعيل التواصل والعلاقات بين وزارة الإعلام والكُتّاب والكاتبات، والإسهام بطرح مبادرات إعلامية دولية.
واتفق الجانبان على عقد لقاء دوري لتفعيل الشراكة بينهما من خلال المسارات المشتركة؛ بهدف الإسهام في تطوير المحتوى الإعلامي ووسائله، بما يخدم الإعلام المحلي والدولي.
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