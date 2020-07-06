شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المكلف لـ «كتاب الرأي»: مسؤوليتكم كبيرة في تثقيف المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

نقل وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» إلى أكثر من 100 من كتّاب وكاتبات الرأي في الصحف المحلية، وتقديرهما الكبير للدور الذي يقومون به، وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد.

وتحدث وزير الإعلام المكلف خلال اجتماعه بالكُتّاب والكاتبات عبر الاتصال المرئي، عن المتغيّرات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في جميع مناحي الحياة، ونبّه إلى أهمية الدور والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الكتاب الصحفيين من الجنسين في تثقيف المجتمع والارتقاء بوعيه، ومعالجة القضايا التي تهم القارئ، مع الالتزام بالنقد الموضوعي البنّاء والهادف إلى المصلحة العامة.

وخلص الاجتماع إلى أهمية تشكيل فرق عمل تشاركية من الكُتّاب والكاتبات مع وزارة الإعلام للعمل على مسارات مختلفة، تشتمل على وضع الإستراتيجيات وخطط تطوير الأداء، وتقديم الأفكار الإبداعية، وتفعيل التواصل والعلاقات بين وزارة الإعلام والكُتّاب والكاتبات، والإسهام بطرح مبادرات إعلامية دولية.

واتفق الجانبان على عقد لقاء دوري لتفعيل الشراكة بينهما من خلال المسارات المشتركة؛ بهدف الإسهام في تطوير المحتوى الإعلامي ووسائله، بما يخدم الإعلام المحلي والدولي.