شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أول «إفراغ عقاري» ونقل ملكية إلكترونيا بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

شهد فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمحافظة الأحساء أول عملية إفراغ عقاري ونقل ملكية عبر قنوات الاتصال المرئي الإلكتروني، بالمشاركة مع كتابة العدل الأولى بالأحساء، يوم الخميس الماضي، والتي تم فيها استخراج الصك باسم عقارات الدولة لصالح إدارة التعليم بمحافظة الأحساء.

وبدأ الشيخ عبداللطيف الهاشم بإفراغ العقار لصالح عقارات الدولة وللجهة المستفيدة وهي وزارة التعليم، ودشن ذلك مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمحافظة الأحساء أحمد الجغيمان، والذي بدوره ثمن النقلة النوعية الإلكترونية لوزارة العدل والتي تعتبر أول عملية إفراغ إلكترونية لعقارات الدولة وبحضور ممثل فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمحافظة الأحساء عادل القرني.

وقال الجغيمان: تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصه للاستخدامات المختلفة.