شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل دليل الوقاية بالمراكز الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

فعلت إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل الدليل الإرشادي، الذي قامت بإصداره هيئة الترفيه؛ للتأكد من تطبيق البروتوكول المعتمد والطرق الاحترازية والوقائية على مدن الألعاب والملاهي والمراكز الترفيهية في مدينة الجبيل الصناعية؛ بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد بين الزوار.

وقامت إدارة خدمات الأملاك بتعميم البروتوكول المعتمد على مشغلي مدن الملاهي بالمدينة، والتأكد ميدانيا من تطبيق جميع الاشتراطات المتضمنة البروتوكولات المرافقة قبل السماح لمدن الملاهي بالتشغيل، كما تم التأكد من توافر جميع الاشتراطات والسماح لهم بالافتتاح مع المتابعة الميدانية اليومية عن طريق مفتشي الهيئة الملكية بالجبيل للتأكد من الاستمرار بتطبيق تلك الاشتراطات والبروتوكولات الصحية والوقائية.

كما تقوم إدارة خدمات الأملاك بإصدار تقرير يومي مدعم بالأرقام يختص بتطبيق الضوابط والاشتراطات الاحترازية لكافة المرافق التجارية بمدينة الجبيل الصناعية، حيث يأتي ذلك ضمن جهودها في مكافحة انتقال وتفشي فيروس كورونا.

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وتضمنت البروتوكولات الوقائية المطبقة في المراكز الترفيهية بالجبيل الصناعية تخصيص بوابات للدخول وبوابات أخرى للخروج، وتخصيص غرف لعزل الحالات المشتبه بها وانتظار نقلها للمنشأة، واستخدام مسارات محددة لتحقيق التباعد الجسدي بمسافة آمنة عند الدخول والخروج وخلال أوقات الانتظار.

واحتوت أيضا على تنظيف وتعقيم الأسطح عالية التلامس بشكل دوري، وقياس لدرجة حرارة الزوار والسؤال عن الأعراض لكافة العاملين يوميا، وتدريب الموظفين على بروتوكولات السلامة وتعميم خطة للتعامل مع الحالات المشتبه بها، بالإضافة إلى تعقيم أماكن ركوب كل لعبة ترفيهية بعد كل تشغيل مباشرة.

يذكر أنه نتج عن هذا الدليل الإرشادي إغلاق للألعاب التي يصعب تعقيمها وتتطلب قربا اجتماعيا وجسديا بين الأطفال؛ لمخالفتها الإجراء الاحترازي المعروف بالتباعد الاجتماعي، وإغلاق غرف الحفلات الخاصة أيضا.