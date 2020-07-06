شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف مراجع لمستشفى العيص العام والان نبدء بالتفاصيل

قدّم مستشفى العيص العام بمنطقة المدينة المنورة خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الطبية لـ18.277 مراجعًا خلال الستة الأشهر الماضية للعام الحالي 1441هـ.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن بيانات قسم الإحصاء بالمستشفى أظهرت أن قسم الطوارئ استقبل 13.743 حالة خلال الستة الأشهر الماضية، في حين استفاد 4534 مراجعًا من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية.

وأجريت 109 عمليات جراحية عامة، وعمل 48.223 فحصًا مخبريًا، بينما أجرى قسم الأشعة 3882 صورة أشعة، فيما بلغ إجمالي المرضى المنومين 1379، وأجريت 1968 جلسة غسيل كلوي، فيما بلغ إجمالي الإحالات المرجعية للمستشفيات 320 حالة ولادة. يُذكر أن مستشفى العيص يتبعه عدد من المراكز الصحية الأولية وهي «العيص – مصادر – المرامية – سليلة – جهينة – المربع – ترعة – المثلث - الضليعة».