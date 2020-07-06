شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل بمسابقة «حوار الأجيال» حتى 9 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ممثلا بأكاديمية الحوار للتدريب، إطلاق مسابقة حوار الأجيال، خلال الفترة من 13-15 يوليو الجاري، كإحدى مبادراته للعمل عن بعد، لنشر وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم الوطني.

وتنفذ المسابقة من خلال برنامج «زوم»، وتم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة فيها من الجنسين خلال الفترة من 4-9 يوليو الجاري، وتستهدف 160 شابا وفتاة يمثلون جيل الشباب والأبناء، ومثلهم من الرجال والنساء يمثلون جيل الكبار والآباء، وبعد تمكينهم من التدريب والتأهيل من خلال كوتشنج وموجه شخصي سيتنافسون فيما بينهم في جولات حوارية للانتقال للمراحل التالية بناء على تقييم لجنة التحكيم التي ستحدد الفرق الفائزة، ليتم تدريبهم على مهارات الحوار والتواصل والإقناع حول مواضيع وقضايا يومية وثقافية.