شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتأهيل 55 شارعا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
جاء البرنامج ضمن جهود أمانة الطائف في تعزيز السلامة المرورية وتسهيل تدفق المركبات في شبكة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة العامة، وركزت الفرق الميدانية على رصد المواقع التي تتعرض لتغيرات مستمرة في الطبقة الأسفلتية، ووضع حلول نهائية للعوارض التي تتسبب في تضرر الشوارع، وشملت خطط العمل، تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل خارج أوقات الذروة المرورية، والعمل وفق جدول لتحديد الأولويات.
وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة والتأهيل تأتي ضمن برنامج لصيانة البنية التحتية للمدينة والذي يضمن العديد من المهام المختلفة كصيانة الشوارع وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وصيانة المرافق البلدية، وأعمال الإنارة والميادين والجسور والأنفاق، وذلك لدعم الخدمات والمرافق البلدية بما يسهل على الأهالي، ويعزز السلامة المرورية في كافة المواقع، وضمان الأداء الأمثل للشوارع والتقاطعات والميادين باستمرار.
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