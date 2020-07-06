شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار محال مخالفة لقرارات التوطين بعسير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام الفرع هادي الشهراني أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع محافظات المنطقة حاثًّا المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 وسيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل بمنطقة عسير.
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