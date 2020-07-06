شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار محال مخالفة لقرارات التوطين بعسير والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، جولات رقابية على بعض المراكز التجارية بأبها، أسفرت عن توجيه إنذارات لعدد من المحلات بشأن التطبيق الكامل لقرارات التوطين، إضافة للقاء بعدد من موظفي وموظفات القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب المحلات بحقوق الموظف والموظفة وتهيئة بيئة عمل مناسبة.

وأوضح مدير عام الفرع هادي الشهراني أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع محافظات المنطقة حاثًّا المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 وسيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل بمنطقة عسير.