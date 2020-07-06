شكرا لقرائتكم خبر عن ثلثا حالات كورونا المنومة تعاني أمراضا مزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الأحد، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 209 آلاف و509 حالات، عدد الحالات النشطة منها 62 ألفا و357 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة منها 2283 حالة حرجة.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 1980 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين 145 ألفا و236 حالة تعاف، بينما سجلت 58 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1916 حالة وفاة، موضحا أن ثلثي الحالات المنومة تعاني أمراضا مزمنة، نصفهم فوق 60 عاما فأكثر.

وأضاف: إن بروتوكول العزل المنزلي لمن لديه أعراض مدته 10 أيام، متابعا: أما الحجر المنزلي فهو للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض ومدته 14 يوما.

وشدد العبد العالي، على أهمية عدم تأجيل أي جلسات علاجية أو متابعات طبية لأي مريض وخصوصا الأطفال، سواء كانت التطعيمات الأساسية لهم، أو المواعيد لمن لديهم أمراض مزمنة كالأورام، حتى لا يتسبب التأخير في تداعيات سلبية على صحة المرضى.

وتوزعت حالات الإصابة بين مدن ومحافظات المملكة خلال 24 ساعة الماضية لتشمل الرياض (332)، الطائف (271)، خميس مشيط (242)، مكة المكرمة (230)، الدمام (206)، أبها (177)، المدينة المنورة (159)، جدة (149)، بريدة (114)، محايل عسير (113)، القطيف (111)، حفر الباطن (85)، الخبر (70)، الخرج (68)، الهفوف (66)، أحد رفيدة وحائل (62)، ينبع (59)، تبوك (53)، النماص (49)، المبرز (48)، بقيق (40)، نجران (39)، بيشة (34)، عنيزة (33)، وادي الدواسر (29)، الجبيل (28)، الرس (27)، سراة عبيدة (25)، الحرجة (23)، البدائع (21)، سكاكا والمضة (19)، صفوى (18)، جازان (17)، قيا وبيش (16)، رأس تنورة وصامطة وعرعر (15)، حوطة سدير (14)، المذنب وبللسمر والزلفي (13)، أبوعريش وخليص (12)، الظهران وصبيا (11)، رجال ألمع (10)، الأسياح والمجمعة (9)، الجفر والقريع والقيصومة والسليل وساجر وشقراء (8)، النعيرية ورفحاء وحوطة بني تميم (7)، النبهانية والسحن وتربة وتثليث والعيدابي وأحد المسارحة (6)، المندق والبكيرية ورياض الخبراء والمويه وتنومة والخفجي والدرب وضرماء ووثيلان (5)، ميسان ورنية والفرشة والمجاردة ووادي بن هشبل وسبت العلاية والشنان وتمير وثادق (4)، عيون الجواء وبارق والبشائر وتبالة وبقعاء وحبونا والبدع (3)، وحالتين في كل من الباحة والمخواة وطبرجل وأم الدوم والبرك والحائط والكامل وبدر الجنوب ويدمة ورويضة العرض وأملج، بينما سجلت حالة واحدة في كل من بلجرشي وضرية وقصيباء وعقلة الصقور والقريات وثريبان والخرمة والمحاني وظلم ومليجة وقرية العليا والشملي والعارضة والدائر وضمد وأضم وخباش والعويقلة وشعبة وطريف والدرعية والدلم ورفائع الجمش وحقل وتيماء والدوادمي.