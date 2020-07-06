شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو صادم.. مذيعة قناة MBC تنصح السعوديات بممارسة هذا الفعل الفاضح والمخل.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٧ صباحاً (أخبار الخليج 365)

أثارت مجموعة قنوات mbc السعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعرضها نقاشاً في أحد برامجها حول موضوع نسائي بشأن تضييق المهبل بالليزر والجراحة والترميم الكامل للمهبل، الأمر الذي دفع ناشطون للسخرية من القناة وإدارتها لتفاهة ما يقدموه من محتوى، حسب وصفهم.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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برنامج صباح الخير ياعرب عبر فضائية mbc1، عرض لقاء مع طبيبة تجميل، وتظهر الإعلامية المغربية هند بومشمر، وهي تسألها ما إذا كان ترميم المهبل بالليزر يصلح مع جميع النساء، أم أن هناك نساء يحتجن إلى ترميم كامل للمنطقة الحساسة.

وبدأت طبيبة التجميل بسرد فوائد تضييق المهبل للمرأة، وتأثيره على العلاقة الحميمية وجفاف المنطقة.

وأثارت mbc غضب المُتابعين بمحتواها الذي تُقدمه في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم العربي، والحروب والمؤامرات، والظواهر السيئة، وفي ذلك كتب مُغرد : اقسم بالله مهزلة ونقول ليش الخراب مالي الشوارع والمولات من هذه السفاهه اللي جالسين يشوفونها.





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