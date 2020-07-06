شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبل قليل.. قناة العربية تعلن صدور أمر عاجل للملك سلمان وفرحة تجتاح قلوب الملايين.. نص القرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٨ صباحاً (أخبار الخليج 365)

زفت قناة العربية الإخبارية، البشرى لملايين من الوافدين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك بتوجيه عاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، بتمديد عدد من المبادرات بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين.

ووفقا للخبر الذي نشرته العربية على موقعها في الانترنت وتصدر قائمة الأخبار الأكثر مشاهدة، فقد صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة على التالي:

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فيديو صادم.. مذيعة قناة MBC تنصح السعوديات بممارسة هذا الفعل الفاضح والمخل.. شاهد!

كما ولدتها أمها.. شاهد ظهور جديد للسعودية أمل الشهراني والجمهور: هل انتي مسلمة؟

فيديو.. هل تعمدت هذه الفتاة السعودية إظهار "نهديها" في بث مباشر أمام الجمهور؟.. شاهد!

"غلطة العمر".. مذيعة الجزيرة غادة عويس تعترف لجمهورها بسر بينها وبين الإمارات أخفته 19 سنة.. صور!

الفلكية الشهيرة "ليلى عبد اللطيف" تصدم الشعب المصري بهذا التوقع

لأول مرة.. ياسمين صبري تستعرض "مؤخرتها" بفيزون ضيق جدا مع حركة غريبة.. شاهد!

Advertisements

لمدة 3 أشهر بدون مقابل.. الداخلية السعودية تزف البشرى للوافدين

«الزعيم» ينعي الفنانة رجاء الجداوي بمشهد كوميدي .. شاهد

ظهور مثير لزوجة ملك الاردن.. الملكة رانيا وكأنها حورية من الجنة وإطلالة تقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور!

شاهد.. مذيعة “أم بي سي” على خطى مودل روز في “رقصة المؤخرة”!

فيديو.. اللحظات الأخيرة للفنانة رجاء الجداوي قبل وفاتها

وفاة شاب تحت قدمي عروسه أثناء حفل زفافهما (فيديو صادم)

ظهور مفاجئ لأسامة بن لادن في أوروبا

فيديو.. فنانة كويتية تعلن اعتزالها وتكشف لجمهورها عن السبب الصادم

عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد!

1 - تمديد ‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل. 2 - ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. 3 - ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. 4 - ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. 5 - ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

وأوضح المصدر أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام