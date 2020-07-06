شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفلكية الشهيرة "ليلى عبد اللطيف" تصدم الشعب المصري بهذا التوقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢١ صباحاً (أخبار الخليج 365)

أحدثت التوقعات التي أطلقتها الفلكية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف عبر برنامج “أنا هيك” الذي يعرض على شاشة قناة “الجديد”ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ولفتت الانتباه بما قالته عن بعض الفنانين وخصوصاً الفنان المصري محمد رمضان.

وأشارت خلال الحلقة إلى أن الأخير قد يتعرض لحادث إلا أنه لن يكون خطراً.

ويبدو أن هذا لفت اهتمام الفنان الذي أعاد نشر مقطع التوقع على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وارفقه بتعليق باللهجة اللبنانية: لعلو خير انشالله” ومع وسم (هاشتاغ) “ثقة في الله نجاح”.



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