بالشراكة مع «جوجل».. وزارة التعليم تنظم هاكثون للشركات الناشئة لمواجهة فيروس كورونا

تنظم وزارة التعليم، بالتعاون مع شركة تيك ستارز «Techstars»، وبالشراكة مع «جوجل»، تحدي الشركات الناشئة «هاكثون»؛ لنتحد لمواجهة «كوفيد 19» ولننهض بعدها، التي ستُقام على مدى ثلاثة أيام من 18-20 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 9-11 يوليو 2020 م.

وتستهدف الفعالية استقطاب أكثر من 500 من المبدعين والمبدعات، ورواد الأعمال من مناطق المملكة كافة؛ لتمكينهم من تبادل الأفكار المبتكرة وإيجاد حلول فعالة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتعتمد الفعالية على تقديم عدد من الأنشطة المكثفة في الثلاثة أيام بمعدل 54 ساعة من العمل المتواصل، يتعلم فيها المشتركون كيفية تطوير منتجات فريدة، وبناء شركة ناشئة بعد تجاوز عدد من التحديات والتجارب، وبمساعدة فريق من المدربين والمرشدين والمستشارين الدوليين والمحليين.

ويتضمن «تحدي الشركات الناشئة كوفيد 19»، تدريب المشاركين على صقل أفكارهم، وتقديم الاستشارات لهم من قبل أكثر من 40 مدربًا وخبيرًا محليًا ودوليًا متخصصين في عدد من القطاعات المختارة، ودعمهم في تصميم نماذج أولية وتحويلها إلى مشروعات تجارية قابلة للنمو والتطوير، ومساعدتهم على بناء الفرق والشراكات والاستثمارات، فيما سيتم في نهاية الفعالية، اختيار عشرة فرق للفوز بجوائز مالية؛ حيث ستقيم الفرق بناءً على معايير محددة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، ومن قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء ومتخصصين في الابتكار وريادة الأعمال.

ودعت وزارة التعليم ممثلةً بوكالة البحث والابتكار المبتكرين ورواد الأعمال للإسهام في إيجاد حلول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والاطلاع على تفاصيل التحدي من خلال الرابط: ، ويركز التحدي على عدد من التقنيات، وهي: التطبيقات والتقنيات الصحية، الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، التقنيات السحابية والعمل عن بُعد، تقنيات الدفع الإلكتروني، البث المباشر والاتصال، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والألعاب الإلكترونية.

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وتستعرض المحاور في كل قطاع الحلول المبتكرة في القطاعات ذات الأولوية التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد، وهذه القطاعات المستهدفة في الفعالية، هي: التعليم، الصحة، الترفيه والسياحة، وقطاع الأعمال.

يُشار إلى أن هذه الفعالية هي إحدى فعاليات «ستارت آب ويكند» العالمية، التي تنفذ بشكل دوري في العديد من دول العالم؛ حيث أُقيمت في 54 دولة خلال الشهرين الماضيين.

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مصادر: «التعليم» تصدر تعميمًا بشأن منع ترشح المحالين إلى التقاعد لدورات معهد الإدارة